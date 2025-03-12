Dennikn: нефть по «Дружбе» должна поступить в Словакию в ближайшие часы

БРАТИСЛАВА, 12 марта. /ТАСС/. Прокачка нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» восстановлена и ее поступление в республику ожидается в среду вечером. Со ссылкой на представителя компании-оператора словацких нефтепроводов Transpetrol об этом сообщил новостной портал Dennikn.