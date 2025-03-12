Юрист объяснил, что ждет должников по коммунальным услугам

«Помимо пени, управляющая компания будет требовать погасить долг. Вам могут звонить или рассылать письма с требованием выполнить обязательства. Если человек не реагирует на это, то, согласно Постановлению правительства РФ от 06.05.2011 № 354, управляющая компания через два месяца неуплаты имеет право ограничить или приостановить предоставление коммунальных услуг до полного погашения задолженности. Нельзя перекрыть только холодную воду и отопление, а вот электроэнергию или канализацию можно. На практике к этому методу воздействия прибегают нечасто, поскольку процесс сопряжен с техническими сложностями, и не всегда можно провести работы так, чтобы не пострадали соседи по стояку. К тому же коммунальщики обязаны предупредить неплательщика о планируемом отключении», — прокомментировал Фрадкин.