Юрист объяснил, что ждет должников по коммунальным услугам

Потребители жилищно-коммунальных услуг обязаны своевременно оплачивать счета, в противном случае им грозят штрафные санкции и судебные разбирательства. Эксперт в области ЖКХ и юрист Андрей Фрадкин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о главных аспектах взыскания долгов за коммуналку.
«Согласно ст. 153 ЖК РФ, граждане обязаны оплачивать ЖКУ в установленный срок и в полном объеме. По общему правилу, вносить плату за коммуналку нужно до десятого числа следующего месяца — с 11-го уже начинает формироваться задолженность. Но иногда сроки могут быть другими, предусмотренными договором с управляющей компанией или поставщиками коммунальных услуг. Так что обязательно ознакомьтесь с документами, которые есть у вас на руках», — пояснил юрист.
Как отметил эксперт, если оплата не поступает в течение двух месяцев, задолженность считается просроченной, а на сумму долга начисляются пени.
«С 31-го дня просрочки они составляют 1/300 ставки ЦБ РФ, а с 91-го дня — уже 1/130 ставки. Однако штрафы распространяются только на услуги, указанные в ст. 154 ЖК РФ, такие как водоснабжение, электроэнергия, газ. Например, за домофон пени начислить не смогут: в случае неоплаты система просто будет отключена», — уточнил он.
Дополнительно управляющие компании могут применять более строгие меры, такие как ограничение коммунальных услуг.
«Помимо пени, управляющая компания будет требовать погасить долг. Вам могут звонить или рассылать письма с требованием выполнить обязательства. Если человек не реагирует на это, то, согласно Постановлению правительства РФ от 06.05.2011 № 354, управляющая компания через два месяца неуплаты имеет право ограничить или приостановить предоставление коммунальных услуг до полного погашения задолженности. Нельзя перекрыть только холодную воду и отопление, а вот электроэнергию или канализацию можно. На практике к этому методу воздействия прибегают нечасто, поскольку процесс сопряжен с техническими сложностями, и не всегда можно провести работы так, чтобы не пострадали соседи по стояку. К тому же коммунальщики обязаны предупредить неплательщика о планируемом отключении», — прокомментировал Фрадкин.
Если управляющей или ресурсоснабжающей компании не удается получить долг напрямую, дело может дойти до суда.
«Если сумма меньше 500 тысяч рублей, то взыскание обычно проводится по упрощенной схеме, через получение судебного приказа — постановления, вынесенного на основании поданных документов, без присутствия участников процесса. Как правило, все суды встают на сторону управляющей компании, ведь собственник недвижимости несет бремя ответственности за своевременную оплату ЖКУ», — резюмировал юрист.
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