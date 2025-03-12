CCTV: Минкоммерции КНР запросило встречу с Walmart из-за пошлин

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% дополнительных пошлин на китайский импорт в связи с тем, что КНР якобы принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой в США синтетического опиоида фентанила. Китай ввел дополнительные пошлины в размере 10−15% на американскую сельскохозяйственную продукцию в ответ на тарифную политику Трампа. Дополнительные пошлины в размере 15% введены на курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок из Соединенных Штатов. На сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты введены дополнительные пошлины в размере 10%.