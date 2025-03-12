CCTV: Минкоммерции КНР запросило встречу с Walmart из-за пошлин

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР и ряд других китайских ведомств запросили встречу с представителями американской сети розничной торговли Walmart из-за пошлин, введенных Соединенными Штатами в отношении китайского импорта. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на источники.
Walmart попросила некоторых китайских поставщиков значительно снизить цены «в попытке переложить бремя американских пошлин против КНР на китайских поставщиков и потребителей», сообщили источники.
По их словам, одностороннее требование Walmart к китайским поставщикам снизить цены может нарушить цепочки поставок и нанести ущерб интересам компаний обеих стран, а также американских потребителей. Кроме того, такое требование нарушает коммерческий контракт и штатное ведение бизнеса. «Если Walmart будет упорствовать, то компанию ждут не просто разговоры», — указали источники.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% дополнительных пошлин на китайский импорт в связи с тем, что КНР якобы принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой в США синтетического опиоида фентанила. Китай ввел дополнительные пошлины в размере 10−15% на американскую сельскохозяйственную продукцию в ответ на тарифную политику Трампа. Дополнительные пошлины в размере 15% введены на курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок из Соединенных Штатов. На сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты введены дополнительные пошлины в размере 10%.