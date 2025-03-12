ЦБ предложил запретить расчеты в криптовалюте вне экспериментального режима

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России предлагает одновременно с установлением специального экспериментального правового режима (ЭПР) на сделки некоторых инвесторов с криптовалютой ввести запрет на расчеты между резидентами вне ЭПР, а также установить ответственность за его нарушение. Об этом сообщается в материалах регулятора.