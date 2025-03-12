ЦБ предлагает разрешить инвесторам покупать и продавать криптовалюты на три года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России направил для обсуждения в правительство РФ предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты, предлагает разрешить ограниченному кругу инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
«Банк России в соответствии с поручением президента России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты (цифровые валюты). Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года», — говорится в сообщении ЦБ.
При этом, по данным ЦБ, сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только «особо квалифицированные» инвесторы. «Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей. Также предлагается, чтобы участниками эксперимента стали компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству. Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, Банк России установит регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков такого актива», — отмечается в сообщении.