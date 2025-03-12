ЦБ предлагает разрешить инвесторам покупать и продавать криптовалюты на три года

При этом, по данным ЦБ, сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только «особо квалифицированные» инвесторы. «Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей. Также предлагается, чтобы участниками эксперимента стали компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству. Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, Банк России установит регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков такого актива», — отмечается в сообщении.