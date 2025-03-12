ЦБ аннулировал выпуски облигаций на криптовалюту

Облигации разрабатывались компаниями Финам (СП-1−25 «СФО Вега») и Румберг (СП-1−7 «СФО Румберг Структурные продукты»). Представитель Румберг Кэпитал отметил, что выпуски имели различные формулы выплат. Бумаги «Вега» позволяли инвесторам получать купонный доход при снижении стоимости базового актива, чтобы избежать риски потери номинала. Облигации «Румберга» же предполагали участие в росте базового актива и возврат номинала, если котировки iShares Bitcoin Trust ETF через два года вдруг станут ниже изначального показателя.