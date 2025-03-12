ЦБ аннулировал выпуски облигаций на криптовалюту

ЦБ за две недели аннулировал выпуск двух облигаций, которые были привязаны к стоимости бумаг iShares Bitcoin Trust ETF (активы оцениваются более чем в $48 млрд). Заявленный объем выпуска бумаг оценивался в ₽200 млн и $2,15 млн.
Облигации разрабатывались компаниями Финам (СП-1−25 «СФО Вега») и Румберг (СП-1−7 «СФО Румберг Структурные продукты»). Представитель Румберг Кэпитал отметил, что выпуски имели различные формулы выплат. Бумаги «Вега» позволяли инвесторам получать купонный доход при снижении стоимости базового актива, чтобы избежать риски потери номинала. Облигации «Румберга» же предполагали участие в росте базового актива и возврат номинала, если котировки iShares Bitcoin Trust ETF через два года вдруг станут ниже изначального показателя.
Источники Ъ отмечают, что Банк России не запрещал выпуск облигаций, а лишь перенес сроки. Поскольку правовой базы, регулирующей роль криптовалюты на российском рынке и возможность применения ее в расчетах, нет, регулятор считает, что подобные инструменты не могут торговаться на бирже.