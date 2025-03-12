Бахрейн выступит страной-гостем ПМЭФ-2025

МОСКВА, 12 марта./ТАСС/. Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя Петербургского международного экономического форума 2025 года (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня. Об этом говорится в сообщении Росконгресса.
«В последние годы Россия и Бахрейн значительно укрепили экономическое сотрудничество, развивая партнерские отношения в таких ключевых областях, как энергетика, высокие технологии, логистика и туризм. Страны активно работают над расширением торгово-экономического взаимодействия, созданием совместных проектов в различных сферах», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
По его словам, ПМЭФ — это важная платформа для диалога между государствами, бизнесом и экспертами. «В последние годы страны Персидского залива активно используют форум для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества, и Бахрейн является ярким примером такого взаимодействия. Присвоение королевству статуса страны-гостя ПМЭФ-2025 открывает новые перспективы для углубления экономических связей, укрепления партнерства в стратегических отраслях и выхода на качественно новый уровень сотрудничества», — сказал Кобяков.
В свою очередь посол королевства Бахрейн в России Ахмед ас-Саати продолжил, что отношения между Бахрейном и Россией продолжают активно развиваться в культурной и гуманитарной сферах.
«Бахрейн выбрал Петербургский международный экономический форум как важную платформу для представления нашего бизнеса, культуры и туризма российской аудитории. Мы ожидаем активное участие высокопрофильных официальных делегаций и ведущих компаний Бахрейна, а также уверены в успешном расширении нашего присутствия в России, продолжая развивать наше сотрудничество на всех уровнях», — отметил посол.