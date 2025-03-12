Бахрейн выступит страной-гостем ПМЭФ-2025

По его словам, ПМЭФ — это важная платформа для диалога между государствами, бизнесом и экспертами. «В последние годы страны Персидского залива активно используют форум для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества, и Бахрейн является ярким примером такого взаимодействия. Присвоение королевству статуса страны-гостя ПМЭФ-2025 открывает новые перспективы для углубления экономических связей, укрепления партнерства в стратегических отраслях и выхода на качественно новый уровень сотрудничества», — сказал Кобяков.