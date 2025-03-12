AP узнала, как Австралия отреагирует на пошлины Трампа на сталь и алюминий

«Было заявлено, что ни одна страна, независимо от ее отношений с Соединенными Штатами, не получила исключения. Такое решение администрации Трампа совершенно неоправданно», — приводит слова австралийского премьера Associated Press.
«Тарифы и эскалация торговой напряженности являются формой экономического саморазрушения и способом замедления экономического роста и повышения инфляции. За них платят потребители. Именно поэтому Австралия не будет вводить ответные тарифы в отношении Соединенных Штатов», — добавил Албаниз.
В среду США официально повысили тарифы на весь импорт стали и алюминия до 25%. Ранее администрация Трампа объявила, что отклонила просьбу Австралии об освобождении от американских пошлин.
Албаниз заявил, что продолжит добиваться освобождения Австралии от уплаты пошлин, передает Associated Press. В 2018 году предыдущему правительству страны удалось получить исключение в том числе на основании того, что австралийская сталелитейная компания BlueScope нанимает тысячи работников в США, говорится в материале агентства.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.