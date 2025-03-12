AP узнала, как Австралия отреагирует на пошлины Трампа на сталь и алюминий

Албаниз заявил, что продолжит добиваться освобождения Австралии от уплаты пошлин, передает Associated Press. В 2018 году предыдущему правительству страны удалось получить исключение в том числе на основании того, что австралийская сталелитейная компания BlueScope нанимает тысячи работников в США, говорится в материале агентства.