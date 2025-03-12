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Акции европейского соперника Starlink взлетели на 500%

Акции французского спутникового оператора Eutelsat поднялись более чем на 500% на прошлой неделе на фоне напряженности между США и Украиной после переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Business Standard.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Роскосмос
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По сообщению CNBC, акции Eutelsat в течение прошлой недели показывали высокую волатильность, подскочив на 77% 4 марта и еще на 120% на следующий день. К понедельнику акции выросли еще на 22% на парижских биржах.

28 февраля акции торговались в районе 1,2 евро, а сессию вторника закрыли на 7,51 евро, поднявшись на более чем 500%.

Как пишет Business Standard, Eutelsat — французский оператор спутниковой связи, который предоставляет телекоммуникационные вещательные услуги по всему миру. Компания была основана в 1977 году, штаб-квартира находится в Париже.

Отмечается, что одна из дочерних компаний Eutelsat, OneWeb, напрямую соперничает со Starlink Илона Маска.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail