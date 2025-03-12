Акции европейского соперника Starlink взлетели на 500%

По сообщению CNBC, акции Eutelsat в течение прошлой недели показывали высокую волатильность, подскочив на 77% 4 марта и еще на 120% на следующий день. К понедельнику акции выросли еще на 22% на парижских биржах.
28 февраля акции торговались в районе 1,2 евро, а сессию вторника закрыли на 7,51 евро, поднявшись на более чем 500%.
Как пишет Business Standard, Eutelsat — французский оператор спутниковой связи, который предоставляет телекоммуникационные вещательные услуги по всему миру. Компания была основана в 1977 году, штаб-квартира находится в Париже.
Отмечается, что одна из дочерних компаний Eutelsat, OneWeb, напрямую соперничает со Starlink Илона Маска.
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