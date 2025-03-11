Южный центр судостроения связал спрос на гражданские суда с грузопотоком

АСТРАХАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Потребность российских заказчиков в строительстве гражданских судов возросла в связи с ростом грузопотока. Для выхода на серийные заказы необходимо масштабное технологическое перевооружение судостроительных заводов, сообщили ТАСС в Южном центре судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).
«Потребность в строительстве гражданских судов в последнее время значительно возросла в связи с увеличением грузопотока. Но нужно понимать, что предприятия, которые ранее сдавали одно-два судна в год, не смогут выйти на большие серийные заказы без масштабных работ по технологическому обновлению», — сказали в ЮЦСС.
Там же добавили, что в рамках программы модернизации ОСК ЮЦСС будет выделено порядка 500 млн рублей. Концепция Южного центра подразумевает строительство судов по методу распределенной верфи с задействованием трех производственных площадок. В настоящее время основная задача заключается в усилении технических возможностей каждой площадки в рамках компетенций.
«К примеру, на производственной площадке “Лотос” находится металлоцентр предприятия, который осуществляет заготовку металла для всех заказов. В 2024 году был приобретен комплекс термической резки металла, а в этом году запланировано введение роботизированной линии резки профильного металлопроката, что позволит значительно увеличить мощности центра металлообработки», — пояснили в ЮЦСС.
Ранее СМИ со ссылкой на долгосрочную стратегию ОСК сообщали, что потребность гражданских заказчиков в судах в 2025—2036 годах составит 2,3 тыс. единиц. Потенциальный спрос на гражданские суда более чем вдвое превышает возможности российских верфей.
АО «Южный центр судостроения и судоремонта» — единый промышленный комплекс, консолидирующий крупные судостроительные предприятия южных регионов России. ОСК — судостроительная компания России, в холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В регионе представлены три площадки ЮЦСС: судостроительный завод «Лотос», «Красные Баррикады» и «АСПО». В этом году верфи ЮЦСС планируют сдать в эксплуатацию пять судов, в том числе круизный пассажирский лайнер.