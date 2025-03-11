Южный центр судостроения связал спрос на гражданские суда с грузопотоком

«Потребность в строительстве гражданских судов в последнее время значительно возросла в связи с увеличением грузопотока. Но нужно понимать, что предприятия, которые ранее сдавали одно-два судна в год, не смогут выйти на большие серийные заказы без масштабных работ по технологическому обновлению», — сказали в ЮЦСС.