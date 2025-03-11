Wylsacom: DeepSeek доказал, что можно недорого сделать конкурента ChatGPT

Петухов также констатировал, что сейчас у компании Apple есть большие проблемы с внедрением собственного Apple Intelligence ассистента, потому что у них просто нет возможности купить оборудование для обучения искусственного интеллекта. «У Nvidia большой спрос и, соответственно, они физически не успевают его производить», — добавил блогер.