Wylsacom: DeepSeek доказал, что можно недорого сделать конкурента ChatGPT

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Создатели стартапа DeepSeek показали всему миру, что на не самом дорогом технологическом обеспечении можно сделать продукт, не уступающий ничем ChatGPT. Такое мнение выразил в интервью ТАСС технологический блогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom.
«Чат GPT, конечно, остается лидером с точки зрения развития и скорости прогресса, но DeepSeek показал, что не на очень дорогом железе можно делать вещи, не сильно уступающие лидеру», — сказал Петухов.
Он отметил, что появление DeepSeek обрушило акции разработчика графических процессоров и систем Nvidia, который является является основным поставщиком оборудования для обучения нейросетей. «Оказалось, что под санкциями у Китая есть решения, которые могут конкурировать с тем, что делает весь остальной мир», — отметил эксперт.
Петухов также констатировал, что сейчас у компании Apple есть большие проблемы с внедрением собственного Apple Intelligence ассистента, потому что у них просто нет возможности купить оборудование для обучения искусственного интеллекта. «У Nvidia большой спрос и, соответственно, они физически не успевают его производить», — добавил блогер.