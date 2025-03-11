WSJ: продажи Lego растут, несмотря на общее падение мирового рынка игрушек

Lego Group расценивает свои годовые показатели как рекордные, общая выручка компании выросла на 13%, до $10,79 млрд, чистая прибыль увеличилась на 5,3%, до $2 млрд. За этот же год американский производитель Hasbro, выпускающий широкий спектр игрушек и настольных игр, в том числе «Монополию», отчитался о снижении выручки на 17%. Производитель кукл Barbie, машинок Hot Wheels и других популярных игрушек, компания Mattel, также заявила об уменьшении продаж на 1%. При этом Mattel опасается, что в 2025 году на ее показателях может негативно сказаться тарифная политика президента США Дональда Трампа.