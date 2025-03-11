WSJ: продажи Lego растут, несмотря на общее падение мирового рынка игрушек

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Глобальные продажи конструкторов датской компании Lego по итогам 2024 года выросли на 12% на фоне общего снижения мирового рынка детских игрушек на 1% и падения выручки у конкурентов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на отчетность компании.
Lego Group расценивает свои годовые показатели как рекордные, общая выручка компании выросла на 13%, до $10,79 млрд, чистая прибыль увеличилась на 5,3%, до $2 млрд. За этот же год американский производитель Hasbro, выпускающий широкий спектр игрушек и настольных игр, в том числе «Монополию», отчитался о снижении выручки на 17%. Производитель кукл Barbie, машинок Hot Wheels и других популярных игрушек, компания Mattel, также заявила об уменьшении продаж на 1%. При этом Mattel опасается, что в 2025 году на ее показателях может негативно сказаться тарифная политика президента США Дональда Трампа.
Lego отмечает, что успех этого года связан прежде всего с ростом популярности тематических конструкторов по кинофраншизам «Звездные войны» и «Гарри Поттер», особенно динамичный рост компания наблюдает на Ближнем Востоке, в Европе и Америке. Также в 2024 году производитель выпустил конструкторы по популярной видеоигре Fortnite, которые тоже конвертировались в рост продаж.
При этом в прошлом году Lego увеличила свои расходы на 14%, направив средства на расширение и модернизацию производства и развитие экологических программ. По итогам года компания расширила свои заводы в Китае, Мексике и Венгрии и вывела на финальные стадии реализацию проектов по строительству заводов во Вьетнаме и США, первое предприятие планируется запустить в 2025 году, второе — в 2027-м. Также компания намерена открыть во Вьетнаме крупный распределительный центр для рынка игрушек Юго-Восточной Азии.