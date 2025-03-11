WSJ: поддержка Трампа сыграла роль в покупке BlackRock портов Панамского канала

По данным собеседников WSJ, генеральный директор BlackRock Ларри Финк за несколько дней до заключения сделки провел переговоры с Трампом и представителями его администрации — госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и помощником президента по национальной безопасности Майком Уолтцем — и получил их одобрение. Кроме того, Рубио в ходе визита в Панаму в начале февраля поднимал вопрос влияния Китая на работу канала, а руководство CK Hutchison опасалось, что администрация Трампа «усложнит жизнь» компании, если она не согласится продать портовую инфраструктуру BlackRock, поэтому пошло на сделку с фондом.