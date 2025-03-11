WSJ: поддержка Трампа сыграла роль в покупке BlackRock портов Панамского канала

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Поддержка президента США Дональда Трампа и представителей его администрации стала ключевым фактором в покупке американским фондом BlackRock портов Панамского канала у гонконгской компании CK Hutchison. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
5 марта CK Hutchison заявила, что продаст американским инвесторам долю в 90% в своем дочернем предприятии, которое управляет портами по обе стороны Панамского канала. Группа инвесторов, в которую вошли BlackRock и компании Global Infrastructure Partners и Terminal Investment, также приобретет 80% в других дочерних предприятиях, которые владеют и управляют 43 портами и 199 причалами в 23 странах. Сумма сделки составит $22,8 млрд.
По данным собеседников WSJ, генеральный директор BlackRock Ларри Финк за несколько дней до заключения сделки провел переговоры с Трампом и представителями его администрации — госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и помощником президента по национальной безопасности Майком Уолтцем — и получил их одобрение. Кроме того, Рубио в ходе визита в Панаму в начале февраля поднимал вопрос влияния Китая на работу канала, а руководство CK Hutchison опасалось, что администрация Трампа «усложнит жизнь» компании, если она не согласится продать портовую инфраструктуру BlackRock, поэтому пошло на сделку с фондом.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтону необходимо вернуть контроль над Панамским каналом. Он критиковал высокие тарифы, взимаемые за прохождение Панамского канала, подчеркивая, что передача контроля над этим объектом в 1999 году была «жестом сотрудничества», а не уступкой другим странам. Американский лидер утверждал, что водный путь якобы управляется Китаем. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отмечал, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров.