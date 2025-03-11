В Совфеде рассказали, какая отрасль требует проверки ценообразования

Проверку ценообразования на жилье необходимо провести по всей России, отметил в беседе с NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов.
Он считает, что в целом ряде областей страны стоимость квартир и домов в выросла в несколько раз из-за искусственного подъема цен на стройматериалы.
«За последние три года в некоторых регионах страны темп удорожания жилья превысил рекордные показатели в два-три раза, а где-то еще больше. Общей ситуацией могли воспользоваться как недобросовестные застройщики, так и поставщики материалов, договорившись поднять цены на строительные материалы. Я считаю, что необходимо комплексно провести проверку этой цепочки ценообразования», — подчеркнул Гибатдинов.
Сенатор отметил, что успешное импортозамещение уже реализуется уже во многих сферах, остается только установить адекватные цены на материалы отечественного производства. Он подытожил, что от стоимость жилья напрямую влияет развитие отрасли строительства, демографию и усиление потенциала кадрового резерва субъектов регионального уровня.
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