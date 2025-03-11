В Совфеде рассказали, какая отрасль требует проверки ценообразования

«За последние три года в некоторых регионах страны темп удорожания жилья превысил рекордные показатели в два-три раза, а где-то еще больше. Общей ситуацией могли воспользоваться как недобросовестные застройщики, так и поставщики материалов, договорившись поднять цены на строительные материалы. Я считаю, что необходимо комплексно провести проверку этой цепочки ценообразования», — подчеркнул Гибатдинов.