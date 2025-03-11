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В России предрекли снижение цен на фермерские овощи и сливочное масло

Фермерское сливочное масло подешевеет на 3−5%, а картофель — на 15−25% в 2025 году, спрогнозировала для «Газеты.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

Источник: Freepik

«Для различных видов фермерских продуктов динамика цен может быть неодинаковой. Если для молока и молочной продукции ожидается повышение цен на 10−20%, то сливочное масло, ставшее в 2024 году лидером роста цен, может продемонстрировать снижение цен на 3−5%. Овощная продукция может упасть в цене, в том числе из-за сезонного фактора. Не исключено, что картофель подешевеет на 15−25%, свекла и капуста — на 10−15%, лук — не менее чем на 15%. Удорожание яиц можно ожидать лишь на фоне “яичного кризиса” на мировом рынке», — отметила Тулупникова.

Она добавила, что объемы выпуска фермерской продукции за последние пять лет выросли на 30%, вместе с тем в 2023 и 2024 годах наблюдалось сокращение инвестиций в аграрный сектор. По ее словам, помимо снижения уровня доходности за счет роста затрат и стоимости кредитов, на инвестиции аграриев оказал влияние тот факт, что во многих нишах рынка импортозамещение завершилось.