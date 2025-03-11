В России предрекли снижение цен на фермерские овощи и сливочное масло

«Для различных видов фермерских продуктов динамика цен может быть неодинаковой. Если для молока и молочной продукции ожидается повышение цен на 10−20%, то сливочное масло, ставшее в 2024 году лидером роста цен, может продемонстрировать снижение цен на 3−5%. Овощная продукция может упасть в цене, в том числе из-за сезонного фактора. Не исключено, что картофель подешевеет на 15−25%, свекла и капуста — на 10−15%, лук — не менее чем на 15%. Удорожание яиц можно ожидать лишь на фоне “яичного кризиса” на мировом рынке», — отметила Тулупникова.