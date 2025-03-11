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Уровень бедности может опуститься ниже 8% по итогам 2024 года

Уровень бедности в России по итогам 2024 года может оказаться на отметке 8% и ниже. Об этом Ъ сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. В приоритете по выделению мер поддержки были семьи с детьми с невысоким доходом.

Источник: Freepik

«Этот приоритет сохраняется, но в аналогичной ситуации могут находиться и одинокие граждане, и семьи без детей. Кроме того, для отдельных семей с детьми для выхода из бедности недостаточно только единого пособия, нужны дополнительные меры. Поэтому совсем недавно было принято решение заключать социальный контракт с получателями единого пособия, не учитывая эти детские выплаты в доходах», — отметил господин Котяков.

Еще одним направлением для работы глава Минтруда назвал запуск совместного проекта с Федеральной налоговой службой — реестра нуждающихся. По словам Антона Котякова, ведомства собрали данные по доходам и имущественной обеспеченности российских семей, чтобы понять степень нуждаемости.