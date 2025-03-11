Уровень бедности может опуститься ниже 8% по итогам 2024 года

«Этот приоритет сохраняется, но в аналогичной ситуации могут находиться и одинокие граждане, и семьи без детей. Кроме того, для отдельных семей с детьми для выхода из бедности недостаточно только единого пособия, нужны дополнительные меры. Поэтому совсем недавно было принято решение заключать социальный контракт с получателями единого пособия, не учитывая эти детские выплаты в доходах», — отметил господин Котяков.