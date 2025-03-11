Трамп заявил, что уважает решение главы Онтарио отменить пошлины

«Есть очень сильный человек в Канаде, который заявил, что он намерен взимать дополнительные тарифы за поставляемую в нашу страну электроэнергию. Он позвонил [сегодня] и сообщил, что не будет этого делать, — сказал Трамп журналистам в Белом доме. — Было бы очень плохо, если бы он это сделал, но он этого не сделает. Я уважаю это [решение Форда]».