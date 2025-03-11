Трамп заявил, что США не понадобятся канадские автомобили, древесина и энергия

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенным Штатам не нужны канадские автомобили, энергия и древесина, на все товары из Канады со 2 апреля будут распространяться американские пошлины в размере 25%. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Канада пользуется тарифами, так было всегда, но Соединенные Штаты больше не собираются субсидировать Канаду. Нам не нужны ваши машины, нам не нужна ваша древесина, нам не нужна ваша энергия, и очень скоро вы это поймете. Сделаем Америку снова великой!!!» — написал он в своей соцсети Truth Social.
«Несмотря на то, что Канада взимает с США пошлины в размере от 250% до 390% на многие из наших сельскохозяйственных товаров, [провинция] Онтарио только что объявила о тарифах в 25% на электричество», — сказал Трамп, комментируя решение руководства канадской провинции Онтарио ввести тарифы в размере 25% на электроэнергию, поставляемую в американские штаты Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк. «Поскольку наши тарифы взаимны, мы просто вернем все обратно 2 апреля», — добавил он.
Канада — ключевой поставщик энергии в Соединенные Штаты. В 2024 году на ее долю пришлось около 60% импорта нефти в США (примерно 3,8 млн баррелей в сутки), 80% импорта природного газа (около 65 млрд куб. м) и значительная часть электроэнергии — 40 тераватт-часов, что составило около 1% от общего потребления США. Решение руководства провинции Онтарио затронет примерно 1,5 млн американских домохозяйств и предприятий, которые зависят от канадской электроэнергии.
Трамп 1 февраля подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. 4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%.
7 марта Трамп снова отстрочил введение 25-процентных пошлин на канадские и мексиканские товары, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение (USMCA). Теперь введение тарифов ожидается 2 апреля, после этой даты послаблений не будет, указал Трамп.