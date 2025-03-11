Трамп заявил, что купит новый автомобиль Tesla в знак поддержки Илона Маска

Как отмечают местные СМИ, действия возглавляемого Маском ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое занимается сокращением госаппарата, спровоцировали протесты против Tesla в США. 7 марта газета The Independent сообщила, что состояние Маска всего за сутки сократилось на $8,8 млрд после значительного падения акций Tesla. Стоимость ценных бумаг компании упала после введения Трампом новых тарифов в отношении продукции из Канады, откуда импортируются запчасти, а также повышения пошлин на товары из Китая — второго по величине рынка сбыта электромобилей Tesla. В декабре цена акции достигала $479. 6 марта после закрытия торгов она снизилась до $261.