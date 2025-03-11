Трамп заявил, что купит новый автомобиль Tesla в знак поддержки Илона Маска

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что купит новый автомобиль Tesla, чтобы продемонстрировать поддержку Илону Маску, который владеет этой компанией.
«Завтра утром я собираюсь купить совершенно новую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска, — написал он в соцсети Truth Social. — Почему его нужно наказывать за то, что он использует свои огромные способности для того, чтобы помочь сделать Америку снова великой?».
Как отмечают местные СМИ, действия возглавляемого Маском ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое занимается сокращением госаппарата, спровоцировали протесты против Tesla в США. 7 марта газета The Independent сообщила, что состояние Маска всего за сутки сократилось на $8,8 млрд после значительного падения акций Tesla. Стоимость ценных бумаг компании упала после введения Трампом новых тарифов в отношении продукции из Канады, откуда импортируются запчасти, а также повышения пошлин на товары из Китая — второго по величине рынка сбыта электромобилей Tesla. В декабре цена акции достигала $479. 6 марта после закрытия торгов она снизилась до $261.
Всего же с декабря 2024 года активы Маска упали на $121 млрд, однако ему нужно потерять, как информировало издание, еще примерно $116 млрд, чтобы лишиться статуса самого богатого человека планеты. Состояние следующего за Маском по активам генерального директора корпорации Meta* (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга оценивается в $226,7 млрд.