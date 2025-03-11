Трамп поручил ввести доптарифы до 50% на всю сталь и алюминий из Канады

Американский лидер отметил, что «поручил министру торговли повысить пошлины на все поставки стали и алюминия в США из Канады на 25%, до 50%». Как добавил Трамп, эта мера вступит в силу «утром 12 марта». Трамп подчеркнул, что это решение принято в ответ на введение властями Канады пошлин электроэнергию, поставляемую в США.