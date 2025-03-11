ČTK: НПЗ Чехии начали использовать госрезервы после сбоя поставок по «Дружбе»

ПРАГА, 11 марта. /ТАСС/. Оператор чешских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Orlen Unipetrol начинает использовать нефть из государственных резервов после прекращения поставок этого энергосырья в Чехию по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщило агентство ČTK.
4 марта министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек проинформировал о прекращении поставок по «Дружбе». Затем стало известно, что чешское правительство предоставило компании-оператору НПЗ 330 тыс. тонн нефти из госрезервов.
Чешские власти подчеркивают, что стране не угрожает недостаток нефти, а привлечение резервов было необходимо для стабильной работы НПЗ. Республика готова перейти на поставки нефти по трансальпийскому трубопроводу TAL+.
Чехия по трубопроводу «Дружба» импортировала в 2024 году 42% от общего объема закупленной республикой нефти. В 2025 году страна планирует полностью отказаться от поставок этого вида энергетического сырья из РФ и будет получать его по нефтепроводу TAL+, мощности которого для этого были значительно увеличены.
В последний раз о проблемах на нефтяной магистрали «Дружба» Чехия заявляла в декабре 2024 года. Непродолжительные сбои наблюдались в начале и конце месяца.
Нефтепровод «Дружба» проложен из Альметьевска. Он проходит через Брянск в Белоруссию и затем разветвляется на южную ветвь, по которой нефть через Украину поступает в Словакию, Чехию и Венгрию, и северную ветвь в Польшу и Германию.