ČTK: НПЗ Чехии начали использовать госрезервы после сбоя поставок по «Дружбе»

Чехия по трубопроводу «Дружба» импортировала в 2024 году 42% от общего объема закупленной республикой нефти. В 2025 году страна планирует полностью отказаться от поставок этого вида энергетического сырья из РФ и будет получать его по нефтепроводу TAL+, мощности которого для этого были значительно увеличены.