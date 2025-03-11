Tesla начнет производство беспилотных автомобилей в 2026 году

«Производство CyberCab начнется в Техасе в следующем году, у автомобиля не будет рулевого колеса и педалей, она будет либо сама ездить, либо не будет ездить», — сказал Илон Маск журналистам возле Белого дома (цитата по «РИА Новости»). Стоящий рядом с ним президент США Дональд Трамп заявил: «По этой модели я пас».