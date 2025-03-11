Темпы снижения ставок по вкладам существенно замедлились



В результате значения Индекса вкладов в топ-20 банка по состоянию на 10 марта 2025 года составили 19,78−20,69% годовых. Доходность вкладов на три месяца составила 20,37% годовых (снижение на 0,11 п.п. за неделю). Доходность полугодовых вкладов — 20,69% годовых (-0,09 п.п.), доходность годовых вкладов опустилась на 0,03 п.п. до 19,78%.



За прошедший период доходность депозитов изменилась в восьми банках из топ-20, из них в семи банках было снижение.



Максимальная ставка в топ-20 банках составляет 23% годовых, а по вкладу на маркетплейсе Финуслуги — 24% годовых.