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Темпы снижения ставок по вкладам существенно замедлились

В период с 3 по 9 марта 2025 года по сравнению с предшествующей неделей темпы снижения ставок по вкладам в российских банках замедлились. Об этом свидетельствуют данные Индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения. В расчете используются вклады на 100 тыс. рублей на 3, 6 и 12 месяцев.

Источник: Reuters


В результате значения Индекса вкладов в топ-20 банка по состоянию на 10 марта 2025 года составили 19,78−20,69% годовых. Доходность вкладов на три месяца составила 20,37% годовых (снижение на 0,11 п.п. за неделю). Доходность полугодовых вкладов — 20,69% годовых (-0,09 п.п.), доходность годовых вкладов опустилась на 0,03 п.п. до 19,78%.

За прошедший период доходность депозитов изменилась в восьми банках из топ-20, из них в семи банках было снижение.

Максимальная ставка в топ-20 банках составляет 23% годовых, а по вкладу на маркетплейсе Финуслуги — 24% годовых.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».