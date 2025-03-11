Сумма иска к ЦБ за нарушение прав на «Ежика в тумане» составляет более 50 млн рублей

Согласно позиции Центробанка, с которой ознакомился ТАСС, в организации получили изображения персонажа мультика напрямую от «Союзмультфильма», им предоставили несколько вариантов изображений на выбор. При этом им пришлось изменить картинку с ежиком, отзеркалив ее, так как иначе изображение пересеклось бы с надписью.