Сумма иска к ЦБ за нарушение прав на «Ежика в тумане» составляет более 50 млн рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сумма исковых требований художника-постановщика мультфильма «Ежик в тумане» Франчески Ярбусовой к Банку России о нарушении авторских прав из-за изображения героя этого мультика на памятной монете составляет свыше 50 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
«Истец требует взыскать с Центробанка компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, взыскать компенсацию за использование интеллектуальной собственности — 100 тыс. рублей, взыскать за нарушение исключительного права на изображение ежика в тумане двукратную стоимость контрафактных экземпляров — 50 млн 42 тыс. рублей, опубликовать решение суда на сайте Центробанка в течение пяти дней после его вступления в законную силу, изъять контрафактные монеты из обращения», — сказано в материалах дела.
Согласно позиции Центробанка, с которой ознакомился ТАСС, в организации получили изображения персонажа мультика напрямую от «Союзмультфильма», им предоставили несколько вариантов изображений на выбор. При этом им пришлось изменить картинку с ежиком, отзеркалив ее, так как иначе изображение пересеклось бы с надписью.
Следующее заседание по иску назначено на 27 марта в Мещанском суде Москвы.
Ранее Ярбусова подала иск в суд, она считает, что Банк России использовал результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания авторства, что является нарушением ее исключительных прав.
В 2024 году Центробанк выпустил в обращение три вида монет с изображением персонажа мультфильма в рамках серии «Российская (советская) мультипликация». Ярбусова требует признать факт нарушения и принять соответствующие меры.
В новость внесена правка (15:31 мск) — передается с уточнением имени истца в лиде, верно — Франческа.