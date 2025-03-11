Стало известно, как оформить кредит после установки самозапрета

«Подайте заявление на снятие самозапрета через тот же канал, через который было установлено ограничение, — портал “Госуслуги” или МФЦ. При использовании “Госуслуг” потребуется электронная подпись. Дождитесь обновления информации в реестре кредитных историй. Важно понимать, что самозапрет снимается не сразу — ограничение перестает действовать только на второй календарный день после внесения соответствующих изменений в кредитную историю. Только после официального снятия ограничения можно направлять заявку на кредит в финансовую организацию», — пояснил юрист.