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Стало известно, как оформить кредит после установки самозапрета

Необходимо снять самозапрет перед оформлением кредита, рассказал NEWS.ru юрист Ярослав Остапенко.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

О необходимости снятия самозапрета перед подачей заявки на кредит напомнил в беседе с NEWS.ru Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко. Он подчеркнул, что такое ограничение не аннулируется автоматически, и его отмена требует выполнения определенной процедуры.

«Подайте заявление на снятие самозапрета через тот же канал, через который было установлено ограничение, — портал “Госуслуги” или МФЦ. При использовании “Госуслуг” потребуется электронная подпись. Дождитесь обновления информации в реестре кредитных историй. Важно понимать, что самозапрет снимается не сразу — ограничение перестает действовать только на второй календарный день после внесения соответствующих изменений в кредитную историю. Только после официального снятия ограничения можно направлять заявку на кредит в финансовую организацию», — пояснил юрист.

Эксперт отметил, что некоторые граждане пытаются подать заявку на кредит при активном самозапрете не из-за мошеннических намерений, а из интереса проверить работоспособность нового механизма.

«На мой взгляд, значительная часть случаев, когда граждане пытаются оформить кредит при действующем самозапрете, объясняется не злым умыслом или мошенническими намерениями, а вполне естественным желанием проверить работоспособность новой системы. Люди часто проявляют любознательность, когда сталкиваются с новыми цифровыми инструментами, и хотят лично убедиться, что механизм самозапрета действительно работает. Многим интересно посмотреть, какая формулировка будет указана в отказе в выдаче кредита и насколько эффективно работает взаимодействие между порталом “Госуслуги” и финансовыми организациями», — подчеркнул он.

Кроме того, Остапенко напомнил, что механизм самозапрета был разработан для защиты граждан от действий мошенников и должен способствовать более ответственному финансовому поведению. По его словам, перед снятием ограничения важно тщательно взвесить необходимость получения кредита и осознать будущую финансовую нагрузку.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».