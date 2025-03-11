Экономист назвала главные проблемы женщин-бизнесменов в России

По информации экономиста, чаще всего женщины открывают ИП в отраслях деятельности, которая требует высокого уровня вовлеченности и поддержания личных контактов с клиентами. Она подчеркнула, что речь идет об услугах, здравоохранении и образовании. Отрасли, требующие привлечения больших масс капитала, такие как IT, строительство, перевозки грузов, были и остаются преимущественно «мужскими».