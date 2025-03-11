Экономист назвала главные проблемы женщин-бизнесменов в России

На плечи женщин традиционно ложится немалая часть семейных забот, что служит отвлекающим от ведения бизнеса фактором и тормозит деятельность предпринимательниц, расскзала в беседе с NEWS.ru директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова. Кроме того, по оценке экономиста, женщинам отказывают в кредитах чаще, чем мужчинам.
«Традиционное распределение семейных обязанностей приводит к тому, что женщины вынуждены совмещать предпринимательскую деятельность с заботой о семье, что усложняет ведение бизнеса, особенно на первых этапах. Доступ к финансированию также играет значительную роль», — подчеркнула Анисимова.
По ее словам, хотя формально программы кредитования предоставляются на равных условиях, именно женщины чаще сталкиваются с барьерами в плане восприятия их деловых инициатив среди инвесторов и банков.
По информации экономиста, чаще всего женщины открывают ИП в отраслях деятельности, которая требует высокого уровня вовлеченности и поддержания личных контактов с клиентами. Она подчеркнула, что речь идет об услугах, здравоохранении и образовании. Отрасли, требующие привлечения больших масс капитала, такие как IT, строительство, перевозки грузов, были и остаются преимущественно «мужскими».
«Со временем эти различия могут сглаживаться за счет роста числа успешных ролевых моделей, программ наставничества и усиления институциональной поддержки для женщин-предпринимателей, однако на текущий момент дисбаланс остается заметным», — подытожила Анисимова.
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