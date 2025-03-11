Reuters: рынок США испугался рецессии

В понедельник, 10 марта, на американских фондовых рынках произошел резкий обвал котировок, вызванный усиливающимися спорами вокруг тарифной политики США и тревогами по поводу потенциальной приостановки работы федерального правительства.
По сообщениям агентства Reuters, инвесторы выражают опасения, что неопределенность в экономической и политической сферах может привести к спаду в крупнейшей экономике мира, увеличив вероятность рецессии.
Все основные индексы США вновь испытали падение, продолжив негативную динамику, начавшуюся на предыдущей неделе. Индекс Nasdaq 100, представленный крупнейшими технологическими компаниями, оказался в зоне коррекции, потеряв более 10% от своего предыдущего рекордного значения. Широкий индекс S&P 500 завершил торговую сессию ниже своей 200-дневной скользящей средней впервые с ноября 2023 года, что служит тревожным сигналом для инвесторов.
Негативный тон на рынках усилился после введения США новых пошлин против ключевых торговых партнеров, что спровоцировало ответные меры со стороны Китая. Неспособность законодателей в Сенате согласовать меры по финансированию федерального правительства также добавила неуверенности в экономические перспективы. На этом фоне индекс S&P 500 к понедельнику просел на 2,69%, Nasdaq Composite потерял 3,99%, а Dow Jones снизился на 2,08%.
Технологические акции продолжают находиться под давлением. Распродажу активов такого рода частично связывают с укреплением японской иены и ростом доходности государственных облигаций, что привело к сворачиванию сделок керри-трейд. Снижение цен на акции Tesla усугубилось из-за репутационных ударов по компании в связи с увольнением Илона Маска из Департамента эффективности государственного управления (DOGE) и его политическими заявлениями, вызвавшими общественный резонанс.
На фоне снижения акций других технологических гигантов, таких как Tesla и Coinbase, встают вопросы о влиянии нестабильности на рынке криптовалют и укрепляющегося курса японской иены. Аналитики HSBC на этом фоне пересмотрели свой прогноз по рынкам США, понизив рейтинг акций до «негативного» в связи с усиливающейся неопределенностью. Между тем, опрос агентства Reuters подтверждает растущие риски рецессии не только в США, но и в экономически связанных странах, таких как Канада и Мексика.
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