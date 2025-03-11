Reuters: рынок США испугался рецессии

На фоне снижения акций других технологических гигантов, таких как Tesla и Coinbase, встают вопросы о влиянии нестабильности на рынке криптовалют и укрепляющегося курса японской иены. Аналитики HSBC на этом фоне пересмотрели свой прогноз по рынкам США, понизив рейтинг акций до «негативного» в связи с усиливающейся неопределенностью. Между тем, опрос агентства Reuters подтверждает растущие риски рецессии не только в США, но и в экономически связанных странах, таких как Канада и Мексика.