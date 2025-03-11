Россиянам пообещали рекордно низкий уровень безработицы в 2025 году

«По моим прогнозам, в 2025 году уровень безработицы в России либо останется на прежнем уровне [2024 года], либо снизится из-за высокого кадрового голода, который присутствует во всех отраслях и даже усиливается из-за ужесточения миграционной политики. Освободившиеся рабочие места, скорее всего, останутся вакантными, поскольку такие рабочие места часто низкооплачиваемы. С другой стороны, из-за высокой ключевой ставки экономика замедляется, и бизнес не может активно расширяться. В таких условиях спрос на рынке труда естественным образом снижается», — отметил Пищальников.