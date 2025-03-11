Россиян научили, как сэкономить на оплате ЖКУ

Прежде всего, он посоветовал установить индивидуальные приборы учета. Они позволяют платить только за фактически потребленные ресурсы. Те, кто экономно расходует коммунальные услуги, значительно снизят платежи.
Вторым способом эксперт назвал переход на многотарифные счетчики электроэнергии.
«Данные приборы учитывают разную стоимость электроэнергии в зависимости от времени суток. Например, ночной тариф значительно ниже дневного. Перенос энергозатратных процессов (стирка, работа посудомоечной машины) на ночное время может существенно сократить расходы. Использование таких счетчиков помогает эффективно управлять потреблением электроэнергии», — пояснил он.
Специалист также посоветовал рационально использовать воду: «Будьте внимательны к деталям: установите аэраторы на смесителях, ремонтируйте протекающую сантехнику, выключайте воду, когда чистите зубы или моете посуду. Простые меры сокращают потребление воды и, соответственно, расходы на оплату».
Кроме того, напомнил Ахмедшин, можно отказаться от ненужных услуг, например, от радиоточки или стационарного телефона. Наконец, он порекомендовал изучать бытовую технику перед покупкой.
«Приобретение бытовой техники класса энергоэффективности A и выше способствует снижению потребления электроэнергии. Такие приборы стоят дороже, но их использование приводит к заметной экономии в долгосрочной перспективе. Покупка умных устройств, таких как термостаты или розетки с таймерами, позволяет автоматически регулировать потребление энергии, исключая ненужные расходы», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».