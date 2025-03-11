Райффайзенбанк ожидает убыток в первом квартале 2025 года из-за резервов

Как отмечают в банке, оценочные резервы некредитного характера начали формироваться еще в 2024 году. В частности, в прошлом году был признан резерв в размере €330 млн, остальная часть в размере €510 млн будет отражена в РСБУ по итогам первого квартала 2025 года. Как ожидают в Райффайзенбанке, доформирование резерва приведет к разовому убытку в отчетном квартале. Однако, по прогнозу банка, по итогам 2025 года этот разовый убыток будет полностью покрыт, и показатели прибыльности будут восстановлены. По итогам 2024 года, согласно отчетности РСБУ, банк получил чистую прибыль в размере почти 139 млрд руб., на 11% превысив результат предшествующего года.