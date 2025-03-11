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Провинция Онтарио заявила, что введет 25%-ную надбавку на поставки электроэнергии в США

Самая густонаселенная провинция Канады Онтарио вводит 25%-ную надбавку на электроэнергию, которую она поставляет в штаты США, в ответ на тарифы президента Дональда Трампа на канадские товары.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Глава Онтарио Даг Форд заявил, что увеличит цену примерно на 10 долларов за мегаватт-час для потребителей в США. Как сообщает BBC, данный шаг затронет примерно 1,5 млн американских домов в северных приграничных штатах Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота.

Форд также добавил, что надбавка на энергоносители будет действовать до тех пор, пока угроза введения тарифов со стороны США «не исчезнет навсегда». Он добавил, что Онтарио будет использовать полученные доходы для поддержки местных работников и предприятий, пострадавших от американских тарифов.

Федеральное правительство Канады также ввело свои собственные взаимные пошлины в размере 30 млрд долл на товары из США, экспортируемые на север. Список товаров, на которые распространяется действие ограничений, варьируется от одежды и парфюмерии до апельсинового сока.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.