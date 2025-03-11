Провинция Онтарио заявила, что введет 25%-ную надбавку на поставки электроэнергии в США

Форд также добавил, что надбавка на энергоносители будет действовать до тех пор, пока угроза введения тарифов со стороны США «не исчезнет навсегда». Он добавил, что Онтарио будет использовать полученные доходы для поддержки местных работников и предприятий, пострадавших от американских тарифов.