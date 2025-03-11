Продукты встали на просушку. Ретейлеры просят не штрафовать их за грузовики на весенних дорогах

Собеседник «Ъ» среди ретейлеров поясняет, что штрафы начисляются почти во всех регионах. Гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев обращает внимание на то, что постановление о наложении штрафа автоматизированными системами весогабаритного контроля (АСВГК) вступает в силу с момента его начисления. Неоплаченное взыскание, по его словам, может ограничить деятельность перевозчика. Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш объясняет, что логика законодателя здесь основана на презумпции законности постановления до его отмены судом. Бизнес при этом сталкивается с необходимостью изымать средства из оборота, замечает она.