Предприятие должно быть экономным. Правительство возвращает тему энергетической и ресурсной эффективности

Отметим, что появление таких поручений свидетельствует о том, что тема рационального подхода к использованию ресурсов и энергии, отошедшая в последние несколько лет на задний план из-за необходимости поддерживать экономику в условиях санкций, сейчас возвращается в повестку правительства. Основную ставку при финансировании перехода на энерго- и ресурсоэффективные технологии власти, видимо, сделают на промышленность, поощряя предприятия субсидиями или принуждая их самостоятельно модернизировать мощности. Например, по мнению экспертов, не исключен подход, при котором для компаний или отраслей с низкой энерго- и ресурсоэффективностью будут введены целевые показатели, а нарушителей обяжут выплачивать государству компенсационные платежи.