Поставки российского СПГ в Испанию в феврале заметно сократились

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию заметно сократились в феврале 2025 года, хотя РФ все еще остается третьим главным поставщиком этого топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные испанской энергетической компанией Enagás.
По ее информации, за указанный период Испания закупила у РФ эквивалент 2 190 ГВт⋅ч СПГ (8,3% от общего количества). В феврале 2024 года речь шла о 5 337 ГВт⋅ч СПГ, а в январе 2025 года — 6 464 ГВт⋅ч. Таким образом, во второй месяц 2025 года Россия заняла третье место после США (35,2% от общего количества) и Алжира (34,9%) по объемам поставок этого топлива в Испанию.
Ранее Enagás сообщала, что в 2024 году Испания закупила 72 360 ГВт⋅ч российского СПГ по сравнению с 72 690 ГВт⋅ч в 2023 году. По итогам всего 2024 года РФ стала вторым главным поставщиком газа в королевство.
Как передавало агентство EFE, в конце февраля 2025 года председатель правительства Испании Педро Санчес объяснял в ходе визита в Киев закупку российского СПГ частными контрактами. По версии премьера, правительство страны хотело бы найти других поставщиков.