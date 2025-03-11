Поставки российского СПГ в Испанию в феврале заметно сократились

По ее информации, за указанный период Испания закупила у РФ эквивалент 2 190 ГВт⋅ч СПГ (8,3% от общего количества). В феврале 2024 года речь шла о 5 337 ГВт⋅ч СПГ, а в январе 2025 года — 6 464 ГВт⋅ч. Таким образом, во второй месяц 2025 года Россия заняла третье место после США (35,2% от общего количества) и Алжира (34,9%) по объемам поставок этого топлива в Испанию.