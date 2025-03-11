Банк России понизил официальный курс доллара почти на два рубля

Так, регулятор снизил официальный курс доллара на 12 марта почти на два рубля, с 88,3872 рубля до 86,5669 рубля.
Курс евро регулятор также существенно снизил: с 95,4443 рубля до 93,6639 рубля.
Кроме того, Банк России опустил официальный курс юаня — с 12,0798 рубля до 11,8458 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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