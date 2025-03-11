Объем доходов бюджета в январе-феврале предварительно составил 5,344 трлн рублей

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-феврале 2025 года составил 5 344 млрд рублей (5,344 трлн рублей — ред. Финансы Mail), что на 6,3% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом наблюдается устойчивая положительная динамика.
Кроме того, отмечает Минфин, ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3,784 трлн рублей, несколько превысив плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-феврале составил 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Нефтегазовые доходы составили 1,56 трлн рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года преимущественно вследствие единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года. Поступление нефтегазовых доходов в январе-феврале текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры.
«По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-февраля 2025 года составил 8 045 млрд рублей (8,045 трлн рублей — ред. Финансы Mail), что выше уровня предыдущего года на 30,6% год к году», — добавляет министерство.
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