Объем доходов бюджета в январе-феврале предварительно составил 5,344 трлн рублей

Нефтегазовые доходы составили 1,56 трлн рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года преимущественно вследствие единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года. Поступление нефтегазовых доходов в январе-феврале текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры.