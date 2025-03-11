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«Не было бы счастья»: ключевые заявления Путина на встрече с главой Архангельской области

Президент России Владимир Путин 11 марта провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. О чем говорили главы государства и региона, в материале Финансов Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

«Чтобы хорошо жилось»

Российский лидер отметил необходимость поднять уровень доходов населения Архангельской области, чтобы остановить отток жителей из региона.

«Отток населения продолжается, к сожалению. Ясно, что для того, чтобы кардинально ситуацию поменять, это все-таки северные области, древние русские земли, нужно сделать все, чтобы людям жилось там комфортно. Уровень доходов нужно поднимать», — сказал Путин.

Он также прокомментировал рост уровня занятости в регионе в два раза. По словам президента, это «очень хороший показатель и предпосылка к тому, что и уровень доходов будет подниматься постепенно».

«Не было бы счастья»

Глава государства также оценил судоремонтную отрасль в Архангельской области. По его словам, на ее развитие позитивно повлияли западные санкции.

Как подчеркнул Цыбульский, до введения ограничений корабли строились и ремонтировались по большей части в европейских портах. А сейчас все больше судов чинят, в частности, на «Севмаше».

«Не было бы счастья», -отметил президент, сделав отсылку к поговорке «не было бы счастья — да несчастье помогло».

Кроме того, добавил губернатор, он рассчитывает на желание российских моряков и их понимание ситуации и после возможного потепления отношений с Западом.

«Желания и понимания недостаточно. Надо условия создавать», — ответил на это Путин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».