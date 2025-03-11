«Не было бы счастья»: ключевые заявления Путина на встрече с главой Архангельской области

«Чтобы хорошо жилось»
Российский лидер отметил необходимость поднять уровень доходов населения Архангельской области, чтобы остановить отток жителей из региона.
«Отток населения продолжается, к сожалению. Ясно, что для того, чтобы кардинально ситуацию поменять, это все-таки северные области, древние русские земли, нужно сделать все, чтобы людям жилось там комфортно. Уровень доходов нужно поднимать», — сказал Путин.
Он также прокомментировал рост уровня занятости в регионе в два раза. По словам президента, это «очень хороший показатель и предпосылка к тому, что и уровень доходов будет подниматься постепенно».
«Не было бы счастья»
Глава государства также оценил судоремонтную отрасль в Архангельской области. По его словам, на ее развитие позитивно повлияли западные санкции.
Как подчеркнул Цыбульский, до введения ограничений корабли строились и ремонтировались по большей части в европейских портах. А сейчас все больше судов чинят, в частности, на «Севмаше».
«Не было бы счастья», -отметил президент, сделав отсылку к поговорке «не было бы счастья — да несчастье помогло».
Кроме того, добавил губернатор, он рассчитывает на желание российских моряков и их понимание ситуации и после возможного потепления отношений с Западом.
«Желания и понимания недостаточно. Надо условия создавать», — ответил на это Путин.
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