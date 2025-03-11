Названы самые прибыльные ниши для самозанятых в 2025 году

«Регулярный спрос: забота о здоровье, обучение и развитие навыков, потребность в ремонте жилья, техники и авто — важная составляющая жизни многих людей, а следовательно — стимулирует повторные обращения. Разница в цене: стоимость услуг в компании может быть вдвое выше, чем у самозанятых, что побуждает клиентов чаще обращаться к частным специалистам. Развитие онлайн-присутствия: социальные сети, сайты и специализированные онлайн-платформы позволяют увеличивать выручку за счет привлечения более широкой аудитории», — объяснил он.