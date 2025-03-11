Минэнерго США: администрация Трампа готова ужесточить санкции против нефти Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что администрация Дональда Трампа намерена ужесточить санкции против иранской нефти.
«Когда Трамп был президентом в прошлый раз, экспорт иранской нефти сократился до минимального уровня. [Экс-президент США Джо] Байден не отменил санкции, но перестал их соблюдать, что обогатило Иран», — сказал Райт в интервью Bloomberg Television.
Райт подчеркнул, что администрация Трампа готова ввести ограничение экспорта иранской нефти. «Можем ли мы позволить себе сократить иранские поставки? Безусловно», — добавил он.