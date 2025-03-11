Матвиенко считает, что семейную ипотеку надо выдавать только по месту регистрации

«Льготная семейная ипотека — мера очень важная. Но ее реализацию считаю некорректной. Мы также проанализировали, 40%, по таким скромным подсчетам, семейной ипотекой воспользовались в Москве, в Санкт-Петербурге и Московской области. Послушайте, у нас большая страна. А что же там (в других регионах — прим. ТАСС)? Семьи не имеют доступа к получению семейной ипотеки?» — сказала она на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по демографической и семейной политике.