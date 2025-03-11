Матвиенко считает, что семейную ипотеку надо выдавать только по месту регистрации

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правила предоставления семейной льготной ипотеки требуют пересмотра, она должна выдаваться исключительно по месту регистрации граждан, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Льготная семейная ипотека — мера очень важная. Но ее реализацию считаю некорректной. Мы также проанализировали, 40%, по таким скромным подсчетам, семейной ипотекой воспользовались в Москве, в Санкт-Петербурге и Московской области. Послушайте, у нас большая страна. А что же там (в других регионах — прим. ТАСС)? Семьи не имеют доступа к получению семейной ипотеки?» — сказала она на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по демографической и семейной политике.
«Конечно, надо изменить правила и выдавать семейную льготную ипотеку, на которую государство тратит большие средства, только по месту жительства, только по месту регистрации», — добавила спикер Совфеда.
Матвиенко подчеркнула, что существующие правила выдачи семейной льготной ипотеки не работают на повышение рождаемости в стране.