Маск: бюджет США при Байдене потерял $500 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Государственный бюджет США при администрации бывшего президента Джо Байдена недосчитался около $500 млрд из-за коррупции и мошенничества. Об этом со ссылкой на данные Счетной палаты США сообщил Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).