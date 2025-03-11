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Маск: бюджет США при Байдене потерял $500 млрд

Как отметил глава DOGE, это связано с мошенничеством и коррупцией.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Государственный бюджет США при администрации бывшего президента Джо Байдена недосчитался около $500 млрд из-за коррупции и мошенничества. Об этом со ссылкой на данные Счетной палаты США сообщил Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

«Государственный бюджет при Байдене потерял из-за растрат полтриллиона долларов. Мы стараемся свести к минимуму этот показатель, сделать все для сохранения денег налогоплательщиков», — сказал Маск в интервью телеканалу Fox Business.

Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января DOGE приступило к масштабной проверке расходов бюджета США. По словам Маска, служба рассчитывает сократить правительственные расходы на $2 трлн.