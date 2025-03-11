Юрист объяснил, как вернуть ошибочно переведенные деньги

Чтобы вернуть денежные средства, которые перевели на чужую карту по ошибке, можно обратиться в банк или в отделение полиции, разъяснил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин.
Как уточнил эксперт, разобраться без привлечения правоохранителей получится только если банк еще не успел обработать платеж на момент обращения.
«Сообщить получателю средств требование о возврате будет крайне сложно, так как в силу банковской тайны банк не предоставит вам контакты получателя. В таком случае следует сообщить о том, что вами был совершен ошибочный платеж. Если он еще банком не исполнен, например, перевод в другой банк, то денежные средства возвратятся. Если перевод был сделан по номеру телефона, то есть мгновенный перевод, то отменить операцию не получится. В этом случае целесообразно также обратиться в полицию с заявлением с просьбой оказать содействие в розыске получателя средств и сообщить ему о необходимости вернуть платеж», — сказал Салкин.
Эксперт подчеркнул, что данные об ошибке платежа в этом случае поступят не от гражданина, которого могут заподозрить в мошенничестве, а от официального представителя органа власти. Правозащитник посоветовал не пытаться решить проблему своими силами и уж тем более не следует делать второй перевод на символическую сумму и просить в прикрепленном сообщении вернуть деньги.
«А на случай, если ваш ошибочный перевод попал на счет лица, причастного к финансированию терроризма и/или экстремизма, своевременное обращение в полицию обезопасит вас от дополнительных вопросов, которые могут возникнуть при исследовании источников финансирования представителя экстремистской ячейки», — подытожил Салкин.
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