Юрист объяснил, как вернуть ошибочно переведенные деньги

«Сообщить получателю средств требование о возврате будет крайне сложно, так как в силу банковской тайны банк не предоставит вам контакты получателя. В таком случае следует сообщить о том, что вами был совершен ошибочный платеж. Если он еще банком не исполнен, например, перевод в другой банк, то денежные средства возвратятся. Если перевод был сделан по номеру телефона, то есть мгновенный перевод, то отменить операцию не получится. В этом случае целесообразно также обратиться в полицию с заявлением с просьбой оказать содействие в розыске получателя средств и сообщить ему о необходимости вернуть платеж», — сказал Салкин.