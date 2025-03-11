ФАС ускоряет тарифы. Не исполняющих инвестпрограммы коммунальщиков подстегнут рублем

ФАС усилит контроль за реализацией инвестиционных программ, сократив сроки корректировки тарифов в случае невыполнения заявленных организациями планов. Это следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства. Сейчас корректировка тарифов учитывается на год, следующий за годом, в котором реализовывалась инвестпрограмма. Это экономически выгодно регулируемой организации, отмечают авторы документа. По новым правилам изменения в тарифы для нарушающих планы будут вноситься до 20 июня года, следующего за годом реализации инвестпрограммы, и уже с 1 июля учитываться в тарифах. Таким образом ФАС исключит практику беспроцентного кредитования регулируемых организаций за счет потребителей.
Потребность в изменениях объяснена высоким износом коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Согласно Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, замены ждут более 40% линейных объектов сферы ЖКХ (391 тыс. из 940 тыс. км сетей). Это 43,4% сетей водоснабжения (249 тыс. из 574 тыс. км), 30% сетей теплоснабжения (50 тыс. из 167 тыс. км), 46% сетей водоотведения (92 тыс. из 199 тыс. км). В ряде регионов износ достигает 80%, а инвестпрограммы в целом по стране выполняются не более чем на 60%.
ФАС предлагает привести тарифный календарь к единому формату и утверждать тарифы в электроэнергетике и в ЖКХ до 1 декабря (сейчас в ЖКХ — до 20 декабря).
Как и прежде, тарифы будут вступать в силу с 1 июля следующего года. «Практика 2022 года показала целесообразность переноса предельных сроков принятия тарифных решений в тепло-, водоснабжении и водоотведении, в сфере твердых коммунальных отходов на более ранний срок», — отмечают в ФАС. Процессы привлечения инвестиций будут также синхронизированы с регулированием — компании смогут учитывать утвержденные тарифы при разработке программ. Регионы же смогут принимать «взаимоувязанные технические, тарифные и инвестиционные решения», формировать индексы изменения размера платы за коммунальные услуги «с учетом максимально возможных инвестиций в коммунальную инфраструктуру», следует из пояснительной записки к проекту.
В правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, схем в области обращения с отходами будут включены результаты техобследования коммунальной инфраструктуры, предложения по ее строительству и модернизации — на их основе и разрабатываются инвестпрограммы. Согласно проекту, в населенных пунктах с населением до 500 тыс. человек схемы должны утверждаться и актуализироваться не позднее 1 июля, свыше 500 тыс. человек — не позднее 1 августа. Схемы будут действовать со следующего после утверждения года.
Проекты инвестиционной и производственной программ регулируемые организации будут направлять на утверждение в профильные ведомства до 1 мая.
При необходимости изменения в программы можно внести до 30 августа. Отраслевые регуляторы должны утвердить программу до 25 октября. Об исполнении инвестпрограммы за предыдущий год организации отчитаются до 1 мая — эти данные и будут учтены в тарифах с июля.
Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов отмечает, что проект ФАС ужесточает дисциплину при выполнении инвестпрограмм, что мотивирует регулируемые организации к вводу объектов инфраструктуры в срок. «При срыве сроков ФАС мгновенно учтет неисполнение программы и пересмотрит тариф, но после введения объекта также обещан пересмотр», — объясняет эксперт. По его словам, причины неисполнения программ могут быть разные — от проблем с подрядчиком до длительных согласований: регулируемым организациям придется тщательнее планировать программы.
Руководитель энергетической и административной практики юридической компании «Митра» Батрадз Мецаев считает, что эффект от проектируемых изменений носит долгосрочный характер и связан скорее с модернизацией инфраструктуры, чем с тарифными последствиями для потребителей. «Регулируемые организации получат стимул к более ответственному выполнению обязательств по модернизации инфраструктуры и смогут расставлять приоритеты при обновлении основных средств», — говорит эксперт.