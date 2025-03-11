ФАС ускоряет тарифы. Не исполняющих инвестпрограммы коммунальщиков подстегнут рублем

В правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, схем в области обращения с отходами будут включены результаты техобследования коммунальной инфраструктуры, предложения по ее строительству и модернизации — на их основе и разрабатываются инвестпрограммы. Согласно проекту, в населенных пунктах с населением до 500 тыс. человек схемы должны утверждаться и актуализироваться не позднее 1 июля, свыше 500 тыс. человек — не позднее 1 августа. Схемы будут действовать со следующего после утверждения года.