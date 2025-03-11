Доходы женщин и мужчин на фрилансе сравнили

Как ранее подсчитали в сервисе «Финуслуги», в среднем россиянки хранят на одном банковском вкладе 468 тысяч рублей, а для мужчин этот показатель составляет 439 тысяч. За год средний размер сбережений (сумма на всех вкладах) женщин на «Финуслугах» вырос на 13,3 процента. Если в начале марта 2024 года он составлял 1,1 миллиона рублей, то в марте 2025 года речь идет уже о 1,3 миллиона. При этом у мужчин средний размер сбережений вырос только на 9,3 процента и дошел за год до 1,4 миллиона рублей.