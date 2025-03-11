CNN: в Китае усугубляются проблемы дефляции

Индекс потребительских цен (ИПЦ), используемый для измерения инфляции, в феврале снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим годом, сообщает CNN со ссылкой на Национальное статистическое бюро Китая (NBS).
В материале канала говорится, что снижение, оказавшееся более резким, чем прогнозировали аналитики, опрошенные ранее Reuters, свело на нет скромный показатель роста в 0,5% в январе.
Тем временем индекс цен производителей (ИЦП), отслеживающий оптовые цены, в феврале снизился на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукцию на выходе с завода снижаются 29 месяцев подряд с октября 2022 года.
«Если отбросить временные сезонные искажения, то за последние два года инфляция ИПЦ и ИЦП была слишком низкой, что подчеркивает дисбаланс спроса и предложения в китайской экономике», — приводит CNN мнение экономистов Goldman Sachs.
Пекин установил амбициозный целевой показатель экономического роста на уровне 5% на 2025 год — такой же, как и в прошлом году. Китай также снизил целевой показатель роста потребительских цен в этом году с прошлогодних с 3% до 2%, что, как говорится в материале американского канала, свидетельствует о признании Пекином продолжающегося дефляционного давления.
«Неопределенность внешней среды растет, в то время как мы также сталкиваемся с такими проблемами, как недостаточный внутренний спрос и операционные трудности в некоторых отраслях», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Чжэн Шаньцзе, председатель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР.
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