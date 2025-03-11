CNN: в Китае усугубляются проблемы дефляции

Пекин установил амбициозный целевой показатель экономического роста на уровне 5% на 2025 год — такой же, как и в прошлом году. Китай также снизил целевой показатель роста потребительских цен в этом году с прошлогодних с 3% до 2%, что, как говорится в материале американского канала, свидетельствует о признании Пекином продолжающегося дефляционного давления.