Bloomberg: рост зарплат в Великобритании достиг четырехлетнего минимума

Согласно отчету Конфедерации рекрутинга и занятости и KPMG, рост заработной платы на начальном этапе снизился до уровня, который в последний раз наблюдался во время пандемии Covid. Рекрутеры также сообщили о снижении числа вакансий и активности при приеме на работу, говорится в материале агентства.