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Bloomberg: рост зарплат в Великобритании достиг четырехлетнего минимума

Заработная плата новых сотрудников в Великобритании в феврале росла самыми медленными темпами за последние четыре года, поскольку предприятия стремились сократить расходы в преддверии надвигающегося повышения расходов на занятость, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Банка Англии.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно отчету Конфедерации рекрутинга и занятости и KPMG, рост заработной платы на начальном этапе снизился до уровня, который в последний раз наблюдался во время пандемии Covid. Рекрутеры также сообщили о снижении числа вакансий и активности при приеме на работу, говорится в материале агентства.

Фирмы готовятся к увеличению налогов на заработную плату канцлером казначейства Рэйчел Ривз на 26 млрд фунтов стерлингов (33,6 млрд долларов) наряду с очередным значительным повышением минимальной заработной платы, которые должны вступить в силу в апреле, передает Bloomberg.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.