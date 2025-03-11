Bloomberg: рост зарплат в Великобритании достиг четырехлетнего минимума

Согласно отчету Конфедерации рекрутинга и занятости и KPMG, рост заработной платы на начальном этапе снизился до уровня, который в последний раз наблюдался во время пандемии Covid. Рекрутеры также сообщили о снижении числа вакансий и активности при приеме на работу, говорится в материале агентства.
Фирмы готовятся к увеличению налогов на заработную плату канцлером казначейства Рэйчел Ривз на 26 млрд фунтов стерлингов (33,6 млрд долларов) наряду с очередным значительным повышением минимальной заработной платы, которые должны вступить в силу в апреле, передает Bloomberg.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.