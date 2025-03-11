Bloomberg: переговоры США и Китая о тарифах застопорились на низком уровне

Хотя представители двух стран поддерживают контакты, официальные лица в Пекине говорят, что США не обозначили конкретные шаги, которых они ожидают от Китая в отношении фентанила, чтобы тарифы были отменены, передает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Вторая волна пошлин, введенная на прошлой неделе, застала врасплох официальных лиц обеих стран, говорится в материале агентства.
Команда президента Дональда Трампа опровергает утверждение о том, что она не выдвигала четких требований в отношении фентанила, указывая на сообщения, которые Белый дом направил Пекину через дипломатов в Вашингтоне.
По данным Bloomberg, они включали в себя требования, чтобы Китай прекратил поставки в Мексику химикатов для производства препарата, ввел смертную казнь для контрабандистов и опубликовал на первой полосе газеты People’s Daily статью, осуждающую торговлю фентанилом. Официальный представитель Коммунистической партии обычно оставляет это место для освещения деятельности председателя Си Цзиньпина.
Неспособность установить надежные каналы связи приводит к разочарованию в Пекине, приводит агентство слова Ву Синбо, советника Министерства иностранных дел в Пекине.
«Команда Трампа еще не определилась с тем, что именно они хотят получить от Китая», — сказал Ву, директор Центра американских исследований при университете Фудань в Шанхае. «У них нет последовательной политики», — добавил он.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.