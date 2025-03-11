Bloomberg: экономический рост Сингапура и Гонконга под угрозой из-за тарифной войны

Рост экономики Сингапура, вероятно, замедлится в третьем и четвёртом кварталах до 1,3% и 1,6%, говорится в материале агентства. Для сравнения, рост в первых двух кварталах оценивается в 4,1% и 3,9% — по сравнению с 3,5% в каждом из этих периодов по результатам декабрьского исследования. Прогноз на год остался прежним — 2,6%, хотя аналитики предупреждают о рисках.