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Bloomberg: экономический рост Сингапура и Гонконга под угрозой из-за тарифной войны

Экономисты снизили прогноз роста экономики Сингапура и Гонконга во второй половине этого года из-за возросшей неопределенности, связанной с введением президентом США Дональдом Трампом более высоких пошлин на китайский экспорт, согласно исследованию Bloomberg.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Рост экономики Сингапура, вероятно, замедлится в третьем и четвёртом кварталах до 1,3% и 1,6%, говорится в материале агентства. Для сравнения, рост в первых двух кварталах оценивается в 4,1% и 3,9% — по сравнению с 3,5% в каждом из этих периодов по результатам декабрьского исследования. Прогноз на год остался прежним — 2,6%, хотя аналитики предупреждают о рисках.

Экономисты так же снизили прогноз роста экономики Гонконга на последние два квартала года до 2,6% и 2,4% с 3,2% и 3,1% ранее, сообщает Bloomberg. Прогнозы на первые два квартала были повышены почти на 0,5 процентных пункта до 1,7% и 1,8%.

Сингапур и Гонконг наиболее тесно связаны с экономикой Китая через торговлю товарами и услугами, а потому напрямую столкнутся с последствиями тарифного противостояния Вашингтона и Пекина.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.