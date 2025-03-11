Белый дом: бизнес США реагирует на политику Трампа огромными инвестициями

«С момента избрания президента Трампа лидеры промышленности ответили на экономическую программу президента Трампа “Америка прежде всего”, включающую тарифы, дерегулирование и разблокирование американских энергоресурсов, триллионными инвестиционными обязательствами, которые создадут тысячи новых рабочих мест. Президент Трамп обеспечил исторический рост числа рабочих мест, заработной платы и инвестиций в свой первый президентский срок и намерен сделать это снова во второй срок», — отметил он.
Другой представитель Белого дома отверг временные колебания рынка: «Хотелось бы подчеркнуть, что мы наблюдаем сильное расхождение между духом жизнерадостности на фондовом рынке и тем, что мы видим на самом деле со стороны предприятий и лидеров бизнеса, и последнее, очевидно, более значимо, чем первое, в отношении того, что ждет экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе».
Фондовый рынок начал неделю с резкого падения после того, как Трамп 9 марта отказался исключить возможность рецессии в стране. Промышленный индекс Dow Jones потерял 890 пунктов, упав на 2,1%. Индекс электронной биржи Nasdaq потерял 4% (728 пунктов), а индекс S&P 500 — 2,7%. Все три основных индекса сейчас находятся ниже уровня 5 ноября 2024 года — всеобщих выборов в США, на которых победил нынешний глава государства, после чего фондовый рынок начал расти. При этом за день Nasdaq упал на 4,5%, но затем немного поднялся. Как отмечают экономисты, этот индекс падал ниже только в первые дни пандемии.
Котировки акций неуклонно снижались с начала марта в ответ на череду неутешительных экономических данных и заявлений вашингтонской администрации о повышении таможенных пошлин. Но в понедельник падение усилилось после того, как Трамп отказался 9 марта отвечать, считает ли он, что вводимые его администрацией тарифы приведут к рецессии в США в этом году. Уолл-стрит все больше опасается рецессии после того, как данные о занятости в государственном и частном секторах, опросы потребителей и показатели инфляции начали свидетельствовать о спаде в экономике после успехов, достигнутых в конце президентства Джо Байдена. Торговая война Трампа вызвала глубокую обеспокоенность экономистов и даже некоторых членов его партии потенциальным влиянием роста издержек и сокращения экспорта на экономику США.