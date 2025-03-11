Белый дом: бизнес США реагирует на политику Трампа огромными инвестициями

Котировки акций неуклонно снижались с начала марта в ответ на череду неутешительных экономических данных и заявлений вашингтонской администрации о повышении таможенных пошлин. Но в понедельник падение усилилось после того, как Трамп отказался 9 марта отвечать, считает ли он, что вводимые его администрацией тарифы приведут к рецессии в США в этом году. Уолл-стрит все больше опасается рецессии после того, как данные о занятости в государственном и частном секторах, опросы потребителей и показатели инфляции начали свидетельствовать о спаде в экономике после успехов, достигнутых в конце президентства Джо Байдена. Торговая война Трампа вызвала глубокую обеспокоенность экономистов и даже некоторых членов его партии потенциальным влиянием роста издержек и сокращения экспорта на экономику США.