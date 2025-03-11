Аренда жилья на майские праздники в России подорожала на 18%

«В среднем люди арендуют жилье на четверо суток и тратят на аренду 21,64 тысячи рублей. Лидерами по числу бронирований на майские праздники стали Санкт-Петербург, Казань и Минск. Также в топ-десять входят Москва, Калининград, Сочи, Кисловодск, Нижний Новгород, Волгоград и Брест», — сообщили РИА Недвижимость в компании.
Как отметили там, за год перечень самых популярных городов для поездок на майские остался неизменным, традиционно лидируют крупные туристические центры. Также на 9 мая повышается популярность городов-героев — Волгограда и Бреста.
По данным сервиса, дороже всего аренда стоит на праздники в Белоруссии: в Минске — 8,2 тысячи рублей за сутки и Бресте — 7,79 тысячи рублей за сутки.
Из российских городов по стоимости аренды лидируют Волгоград со средней ставкой 6,61 тысячи рублей за сутки, Нижний Новгород (6,35 тысячи рублей) и Казань (6,22 тысячи рублей), сообщили в компании.
В Москве средняя цена, по статистике сервиса, составляет 5,75 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 5,56 тысячи рублей, в Сочи — 4,97 тысячи рублей, в Кисловодске — 4,86 тысячи рублей, в Калининграде — 4,31 тысячи рублей.
Сильнее всего за год выросли цены в Бресте — на 58%. В Минске прирост составил 36%, в Волгограде — 33%, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Кисловодске — 19% в каждом из городов, в Казани — 18%, в Калининграде — 17%, в Москве — 15%, в Сочи — 5%, отметили в компании.
«Люди довольно активно бронируют жилье на эти майские праздники. В прошлом году бронирования начинали идти после выходных на 23 февраля и 8 марта. В этом году майские праздники — это ближайшие дополнительные выходные дни после новогодних праздников, поэтому ранние бронирования еще более активны», — прокомментировал директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин.