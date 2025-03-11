Аренда жилья на майские праздники в России подорожала на 18%

Сильнее всего за год выросли цены в Бресте — на 58%. В Минске прирост составил 36%, в Волгограде — 33%, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Кисловодске — 19% в каждом из городов, в Казани — 18%, в Калининграде — 17%, в Москве — 15%, в Сочи — 5%, отметили в компании.